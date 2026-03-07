Захарова объяснила, почему США и Израиль пытаются свергнуть власть в Иране Захарова: США и Израиль начали операцию в Иране из-за его неподчинения Западу

США и Израиль пытаются свергнуть законную власть в Иране, так как Тегеран отказался подчиняться коллективному Западу, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые опубликованы на сайте ведомства, Тель-Авив и Вашингтон нарушают международные права.

Действуя в нарушение Устава ООН и основополагающих принципов международного права, эти страны пытаются свергнуть законную власть в суверенном и независимом государстве — члене ООН за отказ подчиниться коллективному Западу, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что прицельность удара по школе для девочек в иранском Минабе доказывает, что атака была спланированной. Она подчеркнула, что сообщений о случайном попадании снаряда в учреждение не было. Дипломат также назвала случившееся запредельным уровнем жестокости и цинизма.

Кроме того Захарова назвала ужасными кадры с церемонии прощания с девочками, погибшими при ударах США и Израиля по школе в Израиле. Она отметила, что видео и снимки могил облетели весь мир.