Политолог напомнил о циничной тактике США по ядерным силам в Финляндии

Финляндия станет потенциальной мишенью для российской армии в случае размещения ядерных сил США на их территории, заявил NEWS.ru политолог Алексей Ярошенко. По его словам, в таком случае Хельсинки рискуют потерять безопасность, а американцы будут действовать по привычной им схеме.

Финны думают, что если на их территории размещено американское ядерное оружие, то они, соответственно, повышают свой уровень безопасности. Но это не так, это совершенно наоборот. Дело в том, что американцы уже несколько десятилетий проводят политику, при которой размещают свои ядерные силы на территории европейских стран, прекрасно понимая, что если они нажмут кнопку и с территории этих европейских стран полетят американские ракеты по России, то Россия нанесет ответ возмездия по территории европейских стран. И Финляндия, получив американское ядерное оружие, становится просто приоритетной мишенью, — высказался политолог.

Ранее Ярошенко заявил, что единственным способом для Финляндии иметь на своей территории ядерные силы остается желание США. По его словам, американцы не допустят участия финнов в ядерном проекте, используя страну как более удобную локацию для подлета к России.