07 марта 2026 в 18:32

«Чего мы ожидаем?»: Сийярто высмеял бескультурье Зеленского

Сийярто назвал угрозы Зеленского Орбану показателем его бескультурья

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продемонстрировали его бескультурье, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто на предвыборном мероприятии в Дебрецене. Он также провел параллели с «украинскими головорезами и мафией», отметив, что сейчас ситуация повторяется на президентском уровне, передает РИА Новости.

Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры, и, с другой стороны, показывает, каковы украинцы на самом деле. <...> Мы помним украинских головорезов, мы помним украинскую мафию. <...> Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?сказал Сийярто.

Накануне Зеленский начал угрожать премьеру Венгрии встречей с бойцами ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.

Ранее Орбан заявил, что получил угрозы от президента Украины и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом через шантаж.

Петер Сийярто
Виктор Орбан
Венгрия
Украина
Владимир Зеленский
угрозы
