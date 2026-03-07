Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 19:42

«Один звонок, и я тут»: гандболистка Вяхирева о выступлении за Россию

Гандболистка Вяхирева допустила выступление за нацсборную России

Анна Вяхирева
Российская гандболистка олимпийская чемпионка Анна Вяхирева в интервью ИС «Вести» заявила о готовности сыграть за нацсборную РФ в случае ее допуска до международных состязаний. Известно, что пока Международная федерация гандбола и Европейская федерация гандбола разрешили выступления только молодежным и юношеским сборным России.

Мне в целом не так уж плохо живется, <…> у меня есть время отдохнуть, я моложе не становлюсь. Но если это случится, если нас допустят — один звонок, и я тут!сказала Вяхирева.

Известно, что сейчас спортсменка выступает за гандбольный клуб «Брест Бретань» во Франции.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что иностранные спортсмены завидуют российским. По ее словам, представители западных стран понимают, что в РФ все члены общества едины по вопросу традиционных ценностей.

Также главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина сообщила, что секрет успеха российских синхронистов на международной арене передается из поколения в поколение. По ее мнению, это связано с успешной совместной работой тренеров и спортсменов.

Россия
гандбол
соревнования
сборные
