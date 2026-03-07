Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 17:08

В Госдуме раскрыли, в чем иностранные спортсмены завидуют российским

Журова: иностранные спортсмены завидуют российским из-за единства

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Иностранные спортсмены завидуют российским, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, которые передает Sport24, представители западных стран понимают, что в РФ все представители общества едины по вопросу традиционных ценностей.

Они не то что завидуют, а видят, что мы умеем сопротивляться и реально сделали все максимально для борьбы с неправильными ценностями. У нас все общество в едином порыве поддерживает традиционные и семейные ценности, — сказала Журова.

Депутат пояснила, что в России мирно живут представители разных конфессий и народов. По ее мнению, многим иностранцам хотелось бы этого, но на Западе такого нет.

Ранее Журова предположила, что международные спортивные федерации, включая МОК и ФИФА, никак не отреагируют на удары США и Израиля по Ирану и не будут применять санкции к этим странам. По ее словам, спорт не должен становиться заложником политических конфликтов.

До этого президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира оказалось под угрозой. По его словам, после американской военной атаки команда вряд ли поедет на турнир в США, Канаду и Мексику.

Светлана Журова
Госдума
спорт
традиционные ценности
