07 марта 2026 в 17:53

США «отрезали» Иран от системы телекоммуникации

Трамп: США вывели из строя всю иранскую систему телекоммуникаций

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Kenny Holston/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В рамках военной операции под кодовым названием «Эпическая ярость» Соединенные Штаты полностью вывели из строя телекоммуникационную инфраструктуру Ирана, заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости. Он выразил уверенность, что страна каким-то образом найдет выход из ситуации.

Мы уничтожили их связь, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают, — прокомментировал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Вооруженные силы США намерены атаковать территории Ирана, которые ранее не подвергались нападениям. По его словам, что сейчас рассматривается вероятность полного уничтожения определенных районов и неизбежной гибели людей, которые до сих пор не были целями.

До этого американский президент отметил, что США готовы к сотрудничеству с новым главой Ирана, если тот проявит симпатию к Соединенным Штатам и их партнерам. Трамп также подчеркнул, что не собирается навязывать Ирану западные демократические принципы.

Также ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Израиль стремятся свергнуть законное правительство Ирана. По ее словам, Тель-Авив и Вашингтон действуют вопреки нормам международного права, поскольку Тегеран отказался подчиниться коллективному Западу.

