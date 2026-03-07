Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 18:59

«Сложности»: Гуменник о переживаниях на Гран-при России

Гуменник признался, что волновался из-за своего спокойствия перед Гран-при

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Российский фигурист Петр Гуменник признался ТАСС, что переживал из-за спокойствия перед финалом Гран-при РФ. По его словам, на тренировках у него с трудом получался флип.

Сложности, конечно, были. Сегодня переживал из-за того, что слишком мало переживаю, мне казалось: как так, я почти не волнуюсь, не помешает ли мне это. Обычно за несколько дней начинаю крутить все в голове <...> Но хорошо, что все-таки ничего не помешало, — признался Гуменник.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как его ученик чемпион России по прыжкам Никита Сарновский исполнил сложный каскад. Он подчеркнул, что спортсмен повторил фирменный элемент казахстанского олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова.

Также сообщалось, что американец с российскими корнями, чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин за нынешний сезон заработал $125,9 тыс. (около 10,6 млн рублей). При этом россиянин Марк Кондратюк, выступающий исключительно на внутренних соревнованиях, получил большую сумму. Его доход составил 11,5 млн рублей.

