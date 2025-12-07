ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 18:18

На пьедестал «Формулы‑1» взошел новый чемпион

Британский пилот Норрис впервые в карьере стал чемпионом «Формулы‑1»

Ландо Норрис Ландо Норрис Фото: Florent Gooden/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пилот команды «Макларен» из Великобритании Ландо Норрис впервые в своей карьере стал чемпионом мира «Формулы‑1». На гонке Гран‑при Абу‑Даби он финишировал третьим с результатом 16,572 секунды, передает SportBox.

Отмечается, что в общей сложности Норрис набрал 423 очка и получил титул чемпиона. Известно, что спортсмен дебютировал в «Формуле‑1» в 2019 году. На счету 26-летнего спортсмена 11 побед, в Гран‑при, в том числе — семь в сезоне‑2025, и еще 33 подиума.

Ранее голландский гонщик Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» одержал победу на Гран-при «Формулы-1» в Катаре. Гонка состоялась на автодроме в Лусаиле в рамках 23-го тура чемпионата мира. Вторую позицию занял австралиец Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен». Третье место на подиуме занял испанский пилот Карлос Сайнс из команды «Уильямс».

До этого Норрис показал лучшее время в первой свободной практике на этапе «Формулы-1» в Соединенных Штатах. Тренировочные заезды состоялись на трассе в Остине в рамках 19-го тура мирового чемпионата.

