Российские войска сорвали попытки ВСУ пробраться к Купянску Российские войска отразили две атаки ВСУ на Купянск

Российские войска сорвали две попытки ВСУ прорваться к Купянску в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Подразделения 6-й армии отражали атаки 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах Подолы и Нечволодовка.

На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области с целью прорыва в город Купянск, — говорится в сообщении.

ВС России уничтожили до 15 украинских военных и один танк Т-64. Всего противник лишился более 200 человек, двух бронетранспортеров М113, трех боевых бронированных машин, 10 пикапов и пяти складов боеприпасов. Сейчас подразделения 6-й армии продолжают контролировать ситуацию в зоне ответственности, уточнили в пресс-службе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении энергообъектов, работавших на украинский военно-промышленный комплекс. Удары также нанесли по цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, базам сборки беспилотников и пунктам дислокации украинских военных и наемников.