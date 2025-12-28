Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 12:21

Минобороны сообщило о поражении энергообъектов ВПК Украины

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Вооруженные силы РФ поразили энергообъекты, используемые в военно-промышенном комплексе Украины, сообщила пресс-служба Минобороны. Российские войска также атаковали цеха по производству комплектующих для ракетных двигателей, базы сборки БПЛА и пункты временной дислокации украинских военных и наемников.

Нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, — сказано в сообщении.

Накануне, 27 декабря, президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов СВО. Главу государства заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и командующих группировок «Центр» и «Восток». Они отчитались об освобождении Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР.

До этого сообщалось, что российская армия отразила три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск. Украинские войска за сутки на подступах к городу потеряли около 60 военнослужащих, а также два бронеавтомобиля и два пикапа. ВС РФ сорвали попытку прорыва в районе Благодатовки, Паламаревки и Осиново.

Украина
Минобороны
ВПК
ВС РФ
энергетика
удары
