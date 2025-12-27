Путин посетил один из командных пунктов СВО

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления войск СВО утром 27 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства принял доклад начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

В одном из пунктов управления объединенной группировки войск Владимир Путин провел совещание по обстановке в зоне специальной военной операции, — сказано в сообщении.

Командующие группировок «Центр» и «Восток», а также командиры отдельных соединений отчитались Путину о текущей обстановке на фронте. Они проинформировали, что российские войска освободили Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

Президент в свою очередь подчеркнул, что все задачи, стоящие перед ВС РФ, выполняются в соответствии с замыслом СВО. Он также добавил, что российская армия наращивает давление на подразделения ВСУ.

Мы с вами проведем сегодня очередное совещание, посвященное развитию ситуации в зоне специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан, — сказал Путин.

Ранее российская армия отразила три атаки ВСУ с целью прорыва в Купянск. Украинские войска за сутки на подступах к городу потеряли около 60 военнослужащих, а также два бронеавтомобиля и два пикапа. ВС РФ сорвали попытку прорыва в районе Благодатовки, Паламаревки и Осиново.