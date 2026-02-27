«Никаких денег»: политолог заявил о конце эпопеи с замороженными активами Политолог Вакаров считает, что эпопея с замороженными активами РФ закончилась

Эпопея с замороженными российскими активами закончилась, заявил информационной службе «Вести» член Совета международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров. По его словам, такой вывод можно сделать на основе решения Международного валютного фонда одобрить Киеву четырехлетний кредит.

Эпопея с этими деньгами замороженными, которая началась в конце прошлого года, <...> она закончилась. Весь январь [президент Украины Владимир] Зеленский трусил: «Дайте деньги русских». Никаких денег от этого актива Украина не получит. Тема закрыта, — подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что совет директоров МВФ утвердил новую программу финансирования для Украины. Так, Киев получит $8,1 млрд (624,6 млрд рублей) в рамках механизма расширенного кредитования сроком на 48 месяцев. Уточняется, что $1,5 млрд (115,6 млрд рублей) будут перечислены украинской стороне немедленно.

До этого стало известно, что в Эстонии подготовили систему конфискации российских частных активов для оказания помощи Украине в будущем. Как отметил глава МИД республики Маргус Цахкна, необходимо время для реализации данных мер. Общая сумма замороженных средств РФ составляет €37–39 млн (более 3 млрд рублей).