Какие знаки зодиака ждут богатство и счастье в 2026-м: прогноз астролога

Трудно найти человека, который хотя бы раз не читал астрологические прогнозы. Но многие относятся к ним как к милой забаве. В День астрологии, 20 марта, NEWS.ru выяснил, представителей каких знаков зодиака в 2026 году ждет успех на работе и в любви, кому не повезет и что делать, если прогноз пугает.

Какие знаки в 2026 году ждет карьерный успех

Астролог и экстрасенс Аделина Панина рассказала NEWS.ru, что карьерный успех в 2026 году ждет тех, кто привык действовать быстро и не боится конкуренции. По ее словам, на вершину карьерной лестницы взлетят Овны. У них наступает самый благоприятный момент, чтобы начать свой собственный бизнес.

«Сатурн дает его представителям инициативность и амбициозность. Поэтому закладывается фундамент для долгосрочного карьерного успеха», — объяснила астролог.

У Скорпионов ожидается карьерный взлет благодаря умению влиять на людей. Козерогов во второй половине года ждет признание заслуг, продолжила она. Близнецов, Львов, Стрельцов и Водолеев ожидает рост, связанный с развитием текущего проекта, их ожидают командировки, обучение за счет компании, повышение или расширение полномочий.

«Поиск новой работы благоприятен для тех знаков, чья текущая деятельность вступила в конфликт с транзитом планет. Старое место для них давно могло стать источником давления и стресса. Это Телец, Рак и Весы», — продолжила астролог.

Какие знаки в 2026 году ждет финансовый успех

Финансовая удача в этом году будет сопутствовать Тельцу, Раку и Деве, сообщил в беседе с NEWS.ru астролог Виктор Павсекакий Богданов. Их ожидает успех в работе, если они будут упорно трудиться и не полагаться на одну удачу. Трудности с финансами возможны у Стрельца, Скорпиона и Овна.

«Они проживут год на нервах, а решения будут принимать импульсивно. А этот год излишней эмоциональности не любит. Это один из сложных годов, когда все решения нужно тысячу раз продумать», — заявил собеседник NEWS.ru.

Кому в 2026 году больше всех повезет

Неожиданный успех может свалиться на Рыб и Львов. Возможно, внезапно они получат какое-то предложение, которое нужно будет реализовать. До 30 июня будет везти Ракам. При этом Богданов отметил, что наиболее успешны в плане привлечения денег апрель и сентябрь. Они наиболее стабильны в плане волатильности валют, роста и снижения котировок акций.

«Это самые благоприятные месяцы, когда можно получить обогащение. Общий фон не будет напряженным, можно просить повышения, делать инвестиции и ждать выгоду», — сказал астролог.

К кому в 2026 году прилетит аист

Скорее всего, пополнения в семье или наступления беременности стоит ожидать Рыбам, Водолеям и Тельцам, продолжил Богданов. При этом Рыб ожидает еще и особенная удача в построении личных отношений.

«Также удача на амурном фронте ожидается у Дев и Овна. Эти знаки зодиака смогут без проблем вступить в новые отношения, изменить или сохранить и укрепить старые», — сказал астролог.

Кого в 2026 году ждут резкие перемены

Проход Плутона в знаке Водолея будет длиться почти 20 лет. Это значит, что представителям знака будет не очень. Особенно достанется тем, кто родился в начале знака. Вместе со Львами, Скорпионами и Тельцами они уйдут в «глубинную трансформацию», поведала в беседе с NEWS.ru астролог Александра Метальникова.

«Из-за движения Урана у Близнецов, Дев, Рыб и Стрельцов возможны внезапные удары судьбы, идеи, череда безумных встреч, совпадений и хаоса», — рассказала астролог.

Не бывает плохих астрологических прогнозов, но существуют риски, заметила она. И в этом плане астрология — безжалостная наука, говорит Метальникова.

«Есть точка зрения, что планеты — это большие часы. При этом мы не говорим, что часы могут предсказывать. Они помогают понять, когда начнется утро или ночь. Мы можем себя обезопасить: закрыть дверь, открыть или закрыть шторы. С помощью астрологии можно также уменьшить риски. Личный выбор каждого — либо попадать под асфальтовый каток, либо запрыгнуть на него. Любой рискованный момент можно превратить в новую возможность», — призвала астролог.

Что делать, если астрологический прогноз расстраивает и пугает

Астрологические прогнозы удобны тем, что в них не обязательно верить, особенно если они не устраивают, заметила в беседе с NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. В современном мире найти прогноз, «подходящий» именно конкретному человеку, не составит труда.

«Даже если ваш любимый астролог говорит, что вас ждет плохой день или год, спросите себя: „А как я могу сделать его лучше?“ и „А чем он может быть хорош для меня?“ И ищите мелочи», — посоветовала психолог.

Личное дело каждого — верить в астрологию или нет, напомнила она. Но каждый человек может обращать внимание на хорошее, не плыть по течению и стараться сделать свою реальность лучше.

