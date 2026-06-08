Гороскоп на 9 июня: Ракам — решать все сразу, Львам — ловить удачу

Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака напоминает, что пришла пора уделить внимание состоянию здоровья. Энергии в этот день хватит на все дела, особенно если вы не будете тратить ее на пустяки, а также отложите все несрочные дела. В личной жизни ждите приятных перемен, если только внезапные помехи не спутают планы. На работе ищите золотую середину между напором и осторожностью. Попытки навязать свое мнение обязательно приведут к крупным ссорам.

Гороскоп на сегодня для Овна советует быть в центре событий, если хотите чего-то добиться. Проявляйте себя, спрашивайте, спорьте. А вот в любви нужны мягкость и аккуратность в словах. В любых делах ждите трудностей, но знайте, что вы их преодолеете.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца рекомендует посвятить понедельник только приятным занятиям. Занимайтесь тем, что любите, встречайтесь с друзьями, сходите в спортзал. Новые знакомства порадуют. На работе этот день хорош лишь для завершения старых задач, ничего свежего не затевайте.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов тоже велит браться лишь за то, что по душе. Дела, которые не нравятся, пойдут наперекосяк, и вы можете испортить уже готовое. Постарайтесь уделить побольше времени родным, кому сейчас нужна ваша помощь. Ждите награды за прошлые успехи.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака говорит, что весь день вас будут занимать мелкие заботы. Придется засучить рукава и переделать все дела разом. А вот вечер лучше освободить от любых важных задач и провести дома за спокойным разговором. Хорошо обсудить с родными отпуск или крупные покупки. Не запускайте здоровье и будьте умеренно активны.

Гороскоп на сегодня для Льва сулит успех в работе — ждите выгодных предложений, похвал, новых задач или повышения. Больше всего повезет тем, кто служит в государственной сфере. А вот близкие встретят ваш взлет прохладно: наверное, потому что вы станете меньше бывать дома. Постарайтесь обсудить это и найти выход.

Гороскоп на 9 июня: Козерогам — думать о семье, Водолеям — увеличивать доход Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы обещает, что проснется ваше честолюбие. Вместе с решительностью и верой в себя это выдвинет вас в лидеры в коллективе. Но одновременно появятся завистники и враги. В личной жизни готовьтесь к крупной ссоре из-за ревности. Вместо скандала предложите второй половинке спокойно поговорить. Осторожнее в словах с чужими людьми.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов обещает много неожиданностей. С самого утра ваши планы рухнут из-за внезапных обстоятельств. Придется быстро выбирать, а это для Весов особенно трудно. Положение осложнится тем, что любые решения дня повлияют на ваше будущее и жизнь близких. Не испытывайте судьбу и не рискуйте зря — откажитесь от поездок за рулем, сделок с сомнительными людьми и даже новых блюд сегодня не пробуйте.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона пророчит, что вас ждет долгая стабильная прибыль и она будет все время расти. Утром поступит предложение съездить в командировку — соглашайтесь, потому что сможете быстро закончить дела и выкроить пару часов для отдыха. Семья сегодня станет вашей опорой, от нее вы возьмете энергию для новых побед. Встреча с давними друзьями подарит теплые воспоминания.

Гороскоп на сегодня для Стрельца советует лишний раз не высовываться и не попадать в гущу событий. У вас чересчур много недоброжелателей, поэтому лучший способ провести понедельник с пользой — побыть одному. Работа в тишине поможет вычислить врагов вокруг и потихоньку от них избавиться. Чтобы получить хороший результат в делах, придется чуть больше постараться. Это окупится сторицей.

Гороскоп на 9 июня: Скорпионам — соглашаться на поездку, Стрельцам — побыть в тени Фото: Shutterstock/FOTODOM

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога говорит, что это очень удачный день для продолжения рода. Все, что связано с любовью, детьми и семьей, получится легко и поднимет настроение. У вас столько сил, что можно воплотить любые, даже самые смелые замыслы. Вечер хорошо провести дома или в кино с любимым человеком.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея тоже обещает много энергии для разных дел. Но лучше всего направить ее на рост доходов. Вместе с вашим обаянием и умением говорить это даст потрясающий результат. Однако родные могут не разделить вашей радости от карьерных побед, ведь времени на семью останется гораздо меньше.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб предупреждает: на работе возможен полный провал. Внезапный и безвозвратный. Утешит то, что почти сразу поступит более выгодное предложение, и его стоит принять. Несмотря на временные трудности, дела быстро наладятся. Если сегодня станет совсем невмоготу, позовите на помощь друзей. Если они не смогут выручить, то хотя бы просто выслушают.

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