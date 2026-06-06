Гороскоп на 7 июня: Стрельцам — лечь на диван, Козерогам — ехать в лес

Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака гарантирует, что многие получат то, что заработали тяжелым трудом. К тому же сегодня кое-кому будет дано разглядеть новые возможности и перспективы, которые раньше были спрятаны. Но надо понимать, что удача улыбнется только тем, кто реально ее заслужил. Если вас все устраивает, двигайтесь дальше в том же ритме. А помощь друзей и единомышленников поможет сберечь время и силы, когда пойдете к более высоким целям.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна: проведите летний выходной рядом с домашними. Именно близкие поддержат вас в любых делах и успокоят, если вы расстроены. К тому же совсем скоро родственники обрадуют вас новостями, от которых вы буквально полетите. Словом, день отлично подходит для домашних хлопот или семейного отдыха. Лучше всего будет, если вы выключите телефон.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца: ссоры, которые случаются сейчас или случились недавно, могут обернуться против вас. При этом в целом день сложится удачно, но настроение все равно будет испорчено. Постарайтесь отвлечься на другие дела, до которых давно не доходили руки. Не замыкайтесь в себе: если нужна поддержка, участие или просто слушатель, обратитесь к членам семьи.

Гороскоп на 7 июня: Близнецам идти в магазин, Девам — к родне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов: ваша излишняя горячность в это воскресенье приведет к неприятностям и скандалам. Взвешивайте каждое слово и действие, не держите обиды в себе и изо всех сил сохраняйте хорошее настроение. Вероятно, вам поможет поход по магазинам или оздоровительные процедуры.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака: берегитесь травм спины и ног — откажитесь от прогулок, экскурсий и любой такой активности. Зато йога или пилатес в этот день добавят бодрости и принесут радость. Любую информацию, которая к вам придет, нужно перепроверять. Творческих людей сегодня ждут неожиданные открытия.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва: вам придется проявить все терпение, на которое вы способны. День ожидается трудным. Сегодня проверятся на прочность отношения с родными, друзьями, соседями и просто знакомыми. Не растрачивайте силы по пустякам и даже в крупные проекты сегодня не ввязывайтесь. Подождите другого дня, чтобы получить максимум пользы.

Гороскоп на 7 июня: Весам пора на шопинг, а Скорпионам — отдыхать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы: энергии в это воскресенье у вас почти не останется. Настроение, скорее всего, упадет еще и из-за того, что до вас дойдут слухи о вашей второй половинке. Не спешите рубить сплеча: сначала проверьте, что к чему. День лучше провести в кругу родных и подальше от всего, что доставляет вам неприятности.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов: вас ждет испытание на выносливость. Чтобы пережить этот день удачно, придется проявить чудеса приспособляемости и буквально на лету подстраиваться под меняющуюся обстановку. Строить планы на этот день не надо: они вряд ли сбудутся так, как вам хочется. Шопинг подарит удовольствие и выгоду, но это не касается покупки дорогих украшений из золота. Отношения с противоположным полом могут доставить проблемы, так что постарайтесь свести их к минимуму.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона: очень удачный день. Повезет еще больше, если вы откажетесь в воскресенье от обычных дел и освободите от них всех домашних. Быт подождет, ведь хорошее настроение важнее. Когда будете делать сложные проекты, зовите на помощь друзей и единомышленников, иначе рискуете все провалить и поругаться с близкими.

Гороскоп на 7 июня: Стрельцам — лечь на диван, Козерогам — ехать в лес Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца: вы будете похожи на натянутую струну. Постоянное напряжение не даст вам толком решать даже самые простые задачи. Не верьте ничему, что услышите в этот день. И постарайтесь поменьше действовать, чтобы восстановить свои эмоции.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога: в этот день перед тем, как принять важное решение, нужно все тщательно просчитать. Обещания, данные сегодня, будет очень сложно выполнить, так что не раздавайте их налево и направо. Отличное время, чтобы съездить за город и подышать свежим воздухом. Также порадуют и другие оздоровительные мероприятия, например в спа-салоне.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея: у вас могут быть проблемы с законом. Поэтому, если затеваете какие-то дела в этот день, уточняйте все заранее. Вас могут использовать вслепую даже родные люди. Кроме того, сегодня есть риск пораниться или ушибиться по собственной неосторожности. Чтобы избежать всех опасностей, лучше в это воскресенье заняться домашними делами.

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака — 7 июня: Овнам сидеть дома, Тельцам помалкивать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб: вам тоже не стоит в этот день ходить в многолюдные места, потому что вы будете, словно магнитом, притягивать неприятности и неадекватных людей. Несмотря на мелкие неурядицы, старайтесь сохранять хорошее настроение и занимайтесь важными для вас делами, но в одиночку.

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