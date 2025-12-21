Характеристика и даты рождения знака зодиака Рыбы

Эмоциональные, гибкие и артистичные эти личности не стесняются собственной неординарности. Их отличает вовлеченность, поэтому они часто добиваются успеха на выбранном поприще. А вот в межличностных отношениях у них иногда возникают проблемы, причина тому — рассеянность и пассивность. Все это — о знаке зодиака Рыбы. О характеристиках этого ЗЗ, его сильных и слабых сторонах, а также о совместимости с другими знаками читайте в статье NEWS.ru.

Даты рождения знака зодиака Рыбы

Первое, что нужно сказать о знаке Рыбы, — с какого по какое число они рождаются. Рыбы — проводники между зимним и весенним сезонами. Они появляются на свет в промежутке от 19 февраля по 20 марта. Они являются последним знаком в зодиакальном круге.

С какого по какое числа рождаются Рыбы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Общие характеристики знака зодиака Рыбы

Основной характеристикой знака Рыбы называют двойственность. Она отражена и в символе этого ЗЗ — связанных нитью рыбках, смотрящих в разные стороны. Эта эмблема служит отсылкой к мифу об Афродите и Эроте. Однажды во время прогулки мать и сын наткнулись на чудовищного полубога Тифона. Тот воспылал любовью к Афродите и погнался за богами. Тогда Афродита и Эрот помчались к берегу реки. Там их подхватили две рыбы, которые и помогли богам сбежать от Тифона. В знак благодарности Афродита подарила им свой пояс, после чего они были увековечены на небосклоне.

Двойственность Рыб проявляется в противоречивости их характера. Многие представители знака Рыбы сочетают в себе вовлеченность и пассивность, искренность и эгоистичность, тонкую душевную организацию и слабоволие. Но не стоит думать, что все Рыбы непредсказуемы и инертны. Пластичность Рыб и правда может обернуться проблемами. Но этого можно избежать благодаря самодисциплине и формированию устойчивых моральных ценностей.

Еще одна характеристика знака Рыбы — развитая интуиция. Рыбам покровительствует Нептун. Он, в свою очередь, отвечает за шестое чувство, психологию, вдохновение, но вместе с ними и за тайны, хаос и обман. Поэтому многие представители этого ЗЗ, принимая важные решения, ориентируются на внутренние ощущения.

Люди, рожденные под знаком зодиака Рыбы, иногда бывают мечтательными, наивными, рассеянными. Поддавшись слабостям, они могут проявлять эгоцентричность, равнодушие, манипулятивность. Но опять-таки, если они смогут побороть нездоровые склонности, они становятся креативными, вовлеченными и любящими. Их разносторонность позволяет им увидеть ситуацию с разных точек зрения, поэтому они легко приходят к компромиссам.

Общие характеристики знака зодиака Рыбы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стихия, талисманы, камень знака Рыбы

Стихия знака зодиака Рыбы — вода. Это одна из причин лабильности, непостоянства Рыб. А еще это объясняет их крепкую связь с бессознательным. Отсюда артистичность, креативность и чувствительность Рыб. Они легко считывают чужие глубинные мотивы и ощущают малейшие перемены в настроении собеседников.

Представители этого ЗЗ хорошо чувствуют себя в родной стихии. Поэтому камнями знака Рыбы являются:

жемчуг — усиливает интуицию;

коралл — помогает в принятии верных решений;

аквамарин — активирует жизненную энергию;

перламутр — стабилизирует эмоции.

Стихия, талисманы, камень знака Рыбы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Камням знака Рыбы присущи «водные» расцветки: от цвета пены до глубокого синего, изумрудного и фиолетового. Поэтому надежными талисманами для Рыб станут:

придающий уверенность сапфир;

очищающий сознание горный хрусталь;

вдохновляющий аметист;

стабилизирующий эмоции лунный камень.

Рыбам приносят удачу оттенки синего и бирюзы. Их аркан Таро — переменчивая, имеющая темную сторону Луна. А цветочными эмблемами знака Рыбы являются водяная лилия, орхидея, гиацинт и герань.

Характеристика мужчин знака Рыбы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Характеристика мужчин знака Рыбы

Поговорим подробнее о характеристиках знака Рыбы. Мужчины этого ЗЗ стремятся к самовыражению. При этом они не ограничиваются творческим поприщем. Их креативность проявляется в любых делах, за которые они берутся. Мужчины знака Рыбы проводят много времени за обдумыванием авторских проектов и поиском нестандартных решений.

Впрочем, увлеченность этого ЗЗ имеет и обратную сторону. Многие мужчины знака Рыбы мечтательны и инертны. Фантазии служат для них способом бегства от реальности. Погружаясь в мысли, Рыбы забывают о действиях. Они надеются, что результат придет сам собой, а проблемы растворятся по щелчку пальцев. К тому же мужчины знака Рыбы легко впадают в зависимость от запрещенных веществ. Эту черту часто списывают на покровительство Нептуна.

Впрочем, не стоит забывать о положительных характеристиках мужчин знака Рыбы. В их числе:

щедрость;

самоотдача;

чувственность;

развитая эмпатия.

Характеристика женщин знака Рыбы

Женщины знака Рыбы также мечтательны и креативны. Они, как и мужчины, с головой уходят в обдумывание неординарных проектов, без конца строят новые планы. Впрочем, иногда они бывают наивны и даже капризны.

Женщины знака Рыбы очень эмпатичны. Они всегда готовы проявить заботу и сострадание. Именно к ним чаще всего обращаются за поддержкой: интуиция помогает им подобрать верные слова. Женщины-Рыбы глубоко сопереживают собеседнику и умеют его приободрить.

Характеристика женщин знака Рыбы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Характеристика детей знака Рыбы

Перечисленные характеристики знака Рыбы особенно заметны у детей. Юные представители этого ЗЗ очень чувствительны. Они действуют интуитивно и учатся только на своих ошибках. При этом в комфортных условиях они быстро усваивают информацию, тянутся к знаниям. Благодаря этому они отличаются хорошей успеваемостью в школе.

Порой детская мечтательность проявляется в замедленности реакций и алогичных действиях. Юным Рыбам свойственны перепады настроения. Иногда они бывают злопамятными и ревнивыми. К примеру, дети знака Рыбы часто ревнуют близких друзей к окружающим.

Рыбы в отношениях и любви

Одной из ключевых характеристик знака Рыбы в отношениях является непостоянство. Настроение Рыб скачет из крайности в крайность. Чувственные и порывистые они часто движимы импульсами. Они готовы на неординарные поступки, служащие доказательством их любви, и черпают вдохновение в сильных эмоциях. Благодаря развитой эмпатии они всегда могут поддержать партнера в трудную минуту. И при этом они ранимы, часто рассеяны, предпочитают перекладывать ответственные решения на плечи любимого человека.

Обратная сторона чувственности Рыб — их склонность к самоотречению. Им нередко присущи комплекс спасателя и наивность. Из-за этого они могут легко стать жертвами манипуляторов. Особенно часто это случается с женщинами знака Рыбы. И даже развитая интуиция не помогает им сразу выбраться из нездоровых отношений.

Из-за нестабильного настроения и пластичного характера многие Рыбы склонны изменять партнерам. Впрочем, это не значит, что все представители этого ЗЗ ненадежны. Среди них встречаются и однолюбы, которые состоят в моногамных отношениях десятилетиями.

В отношениях Рыбам требуются поддержка и понимание. Им нужны чуткие партнеры, которые помогут им преодолеть тоску и пассивность. А еще им часто нужно уединение. В одиночестве Рыбы восстанавливают контакт с собственными чувствами.

Рыбы в отношениях и любви Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбы в карьере и бизнесе

Из-за мечтательности и рассеянности Рыбы нередко совершают необдуманные траты и пропускают дедлайны. Однако это вовсе не значит, что на карьерном поприще им ничего не светит. Напротив, креативность и чувствительность Рыб помогает им «нащупать золотую жилу». После этого им остается лишь проявить напористость и дисциплинированность, и тогда результат не заставит себя ждать. Именно поэтому среди Рыб так много известных личностей, добившихся выдающихся успехов.

Рыбы коммуникабельны и дружелюбны. Они легко адаптируются к нестабильной ситуации. Все это помогает им на карьерном поприще. А если уж Рыбы заручились поддержкой рационального, уравновешенного бизнес-партнера, то достижения не заставят себя ждать.

Рыбы и дружба

Представители этого ЗЗ хорошие друзья. Они способны разглядеть достоинства близких людей, скрытые от поверхностного взгляда. Они чувствуют настроение собеседника и быстро приходят к компромиссам. Рыбы легко соглашаются на авантюры, а также разделяют интересы друзей.

При этом, как и в любви, в дружбе Рыбы часто нуждаются в уединении. Им требуется личное пространство, в котором они смогут восстановить силы. Отдохнув, Рыбы снова становятся чудесными товарищами.

Увлечения Рыб

Рыбы часто бывают творчески одаренными. Однако искусством их интересы не ограничиваются. Представители этого знака проявляют креативность на самых разных поприщах, в том числе в точных науках. Они любят путешествия и индивидуальные виды спорта — словом, занятия, дарящие свежие впечатления и при этом позволяющие побыть в одиночестве.

Увлечения Рыб Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбы и здоровье

Существует стереотип, будто Рыбы не отличаются крепким иммунитетом и выносливостью. Однако давно доказано, что связи между знаком зодиака и состоянием здоровья не существует. Так что требования к Рыбам такие же, как и ко всем: не поддаваться зависимостям, правильно питаться, соблюдать баланс между работой и свободным временем и все в таком духе.

Знаменитости знака зодиака Рыбы

Особенности характера, направленные в верное русло, помогают Рыбам стать выдающимися личностями. Представителями этого знака являются:

космонавт-первопроходец Юрий Гагарин;

отец современной теоретической физики Альберт Эйнштейн;

рок-музыкант и лидер группы Nirvana Курт Кобейн;

врач, общественная деятельница и филантроп Елизавета Глинка (доктор Лиза);

супермодель и филантроп Наталья Водянова;

актер и режиссер Алан Рикман;

актер и мастер боевых искусств Чак Норрис;

предприниматель, изобретатель и один из основателей Apple Стив Джобс;

актер, продюсер и музыкант Брюс Уиллис и другие.

Совместимость Рыб и других знаков зодиака

Стоит отдельно поговорить о совместимости Рыб с другими знаками зодиака. Комфортнее всего они чувствуют себя с представителями водной стихии: такими же Рыбами, Раками и в особенности Скорпионами. Водные знаки понимают друг друга с полуслова и чувствуют эмоции собеседника.

Уравновесить нестабильных Рыб могут земные знаки: Дева, Козерог и Телец. Они ответственны и внимательны к деталям, любят строить планы и продумывают все до мелочей. Благодаря им порывистые Рыбы «заземляются», учатся сдерживать импульсы.

Чуть сложнее обстоят дела с совместимостью Рыб и знаков зодиака огненной стихии. Львы, Стрельцы и Овны упрямы и прямолинейны. Они настойчивы, берутся за множество дел сразу и при этом доводят их до конца. Все эти качества могут давить, а то и больно ранить Рыб.

Воздушные знаки — Близнецы, Весы и Водолеи — часто отличаются непостоянством. Из-за этого их союз с Рыбами получается очень нестабильным. Чтобы построить крепкие отношения, представители водных и воздушных знаков должны работать над своими недостатками.

Совместимость Рыб и других знаков зодиака Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подарки, подходящие знаку Рыбы

Напоследок поговорим о подарках, подходящих знаку Рыбы. Представители этого ЗЗ чувствительны и сентиментальны, поэтому им дороги презенты, выбранные с вниманием и любовью. Это могут быть вещи, связанные с их хобби или имеющие символическое значение для вас обоих. Отличным вариантом станет подарок, сделанный своими руками.

Хорошим подарком станут талисманы, подходящие знаку Рыбы по цвету или символике. Это могут быть их счастливые камни (жемчуг и другие), аксессуары с эмблемой рыб, презенты на морскую тематику.

Итак, теперь вы знаете все самое важное о знаке зодиака Рыбы. Верить в гороскопы или нет — выбор каждого. Но помните, что все люди уникальны. А потому судить о них стоит по моральным качествам и поступкам, а не по дате рождения.