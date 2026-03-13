Гороскоп на 13 марта: Девы творят, а Стрельцы молчат

Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака обещает, что день пройдет удачно для тех, кто не поддается унынию. Будет приятно пообщаться с близкими и друзьями, а случайные встречи способны перерасти в крепкую дружбу или даже романтические отношения. Чтобы соблюсти все рекомендации точного гороскопа на сегодня, следует доверять своей интуиции как в работе, так и в личных вопросах.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна призывает не поддаваться беспричинной тревоге. Женщинам этого знака лучше избегать резких решений, следить за словами и посвятить время себе, отложив важные дела. Мужчинам стоит пересмотреть свои цели и желания, возможно, пришло время от чего-то отказаться.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца говорит, что давняя мечта наконец может осуществиться. Женщинам нужно сосредоточиться на своих истинных желаниях и разобраться в себе, чтобы обрести уверенность. Мужчинам звезды советуют провести вечер с любимым человеком, чтобы стать как никогда близкими.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов рекомендует быть альтруистами и говорить «да» просьбам близких. Женщинам для обретения гармонии стоит обратить внимание на восточные практики вроде йоги или медитации. Мужчинам необходимо выполнить обещания, данные родственникам, — их инициативу точно не сочтут навязчивой.

Гороскоп на 13 марта: Близнецы помогают, Львы отдыхают Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака предупреждает о необходимости избегать недопонимания с коллегами. Женщинам стоит заняться самоанализом и уходом за собой, чтобы превратить это в полезную привычку. Мужчинам важно следить за здоровьем и отказаться от алкоголя с жирной едой, а личные проблемы лучше держать при себе.

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва напоминает о важности баланса между трудом и отдыхом. Женщинам нужно быть внимательнее к чувствам окружающих и провести время с дорогим человеком — поддержка сейчас нужна обоим. Мужчинам не стоит погружаться в одну задачу слишком глубоко, лучше осознать, чего им не хватает, и сосредоточиться на этом.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы сулит удачу творческим личностям. Женщинам рекомендуется пересмотреть привычки и заняться здоровьем, устроив разгрузочный день. Мужчинам звезды советуют не бояться нового — сегодня они получат всестороннюю поддержку в любых начинаниях.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов обещает трудности с концентрацией с утра, поэтому лучше отдохнуть. Женщинам будет сопутствовать удача в начинаниях, также важно следить за питанием из-за уязвимости пищеварения. Мужчинам во второй половине дня стоит заняться финансами и не забывать о своем здоровье.

Гороскоп на 13 марта: Весы считают, Скорпионы мечтают Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона рекомендует уделить время отдыху и здоровью. Женщинам не стоит отчаиваться из-за неожиданных препятствий. Чтобы развеяться и переключить внимание, можно сходить в салон красоты или бассейн. Мужчинам полезна небольшая физическая активность для расслабления, но переутомляться нельзя.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца призывает следить за словами, чтобы не обидеть близких. Женщинам день подходит для «расхламления» в доме и отношениях, а также для пересмотра жизненных целей. Мужчинам лучше посвятить себя работе, где сегодня можно достичь впечатляющих результатов.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога предупреждает, что спонтанность может навредить авторитету. Женщинам важно контролировать эмоции и завести новые полезные привычки для красоты. Мужчинам перед любыми действиями лучше посоветоваться с близкими, а вечером собрать за столом всю семью.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея советует обратить внимание на питание и физическую активность. Женщинам не нужно хвататься за все сразу, все решения стоит принимать взвешенно. Мужчинам сейчас самое время завершить все незаконченные дела, это принесет пользу.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб сулит отдых от рутины благодаря встречам с друзьями или походу в кино. Женщинам не стоит тратить силы на выяснение отношений, лучше провести вечер в романтической атмосфере. Для мужчин вероятны новые знакомства, которые могут перерасти в крепкие связи. Покупки будут удачными.

Ранее мы поделились советами психологов о том, как говорить с подростком о сексе.