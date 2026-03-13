Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 00:35

В Турции прояснили ситуацию с использованием С-400 при перехвате ракет

Актюрк: в Турции не сбивали иранские ракеты российскими комплексами С-400

Стамбул, Турция Стамбул, Турция Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
При перехвате двух баллистических ракет над Турцией зенитные комплексы С-400 не применялись, заявил представитель Министерства обороны Турции Зеки Актюрк. Он пояснил, что интегрированная в структуру НАТО система противовоздушной обороны (ПВО) самостоятельно определяет, какие средства наилучшим образом смогут отразить угрозу, передает РИА Новости.

Cистема в автоматическом режиме выбирает наиболее подходящее и быстрое средство, после чего ракету сбивают. Запущенная ракета была уничтожена за счет задействования самого подходящего и эффективного средства, — указал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам заседания кабинета министров, что Анкара заранее предупреждала Тегеран о недопустимости ракетных ударов по своей территории. Он назвал действия Ирана «ошибочными и провокационными шагами».

До этого Минобороны Турции сообщило, что средства ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вторгшуюся в турецкое воздушное пространство. Часть обломков упала в безлюдной местности в провинции Газиантеп, пострадавших нет.

Турция
ракеты
ПВО
С-400
