Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 16:12

МИД Турции обозначил «красные линии» вокруг Ирана

Турция выступила против нарушения территориальной целостности Ирана

Тегеран Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нарушение территориальной целостности Ирана и попытки смены власти в стране недопустимы, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Он подчеркнул необходимость скорейшей стабилизации ситуации в регионе. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

У Ирана не должно быть проблем с его территориальной целостностью. А также не нужно преследовать цель смены режима. Региону необходимо как можно скорее вернуть обстановку в нормальное русло. В этом вопросе мы, конечно же, считаем крайне необходимым сотрудничать с Германией и другими европейскими странами, — сказал Фидан.

Фидан также раскритиковал все стороны эскалации на Ближнем Востоке. Дипломат назвал нападение на Иран неправомерным. В то же время он признал, что ответные действия Тегерана значительно усугубляют ситуацию.

США и Израиль 28 февраля начали наносить масштабные удары по административным и военным объектам Ирана. В ответ Тегеран атаковал Израиль и военные базы США в странах Персидского залива. В ночь на 1 марта стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Иран
Турция
США
Израиль
