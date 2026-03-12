Американский телеканал оконфузился в прямом эфире из-за Ирана Телеканал Fox News показал на карте Иран на месте Ирака

Американский телеканал Fox News допустил географическую ошибку в прямом эфире, перепутав на карте Иран и Ирак. Ведущие показали зрителям Ближний Восток, где территория Ирана была отмечена на месте соседнего государства.

Следует отметить, что это далеко не первый подобный промах у Fox News. В 2009 году телеканал поместил Египет туда, где должен быть Ирак. А в 2019-м Сальвадор, Гватемалу и Гондурас назвали «тремя мексиканскими странами».

Коллеги из CNN тоже отличились: в 2013 году они умудрились отправить Гонконг в Южную Америку. Такие ошибки вызывают удивление у зрителей и бурное обсуждение в соцсетях.

Эксперты связывают путаницу с тем, что многие американцы плохо разбираются в географии Ближнего Востока. Из-за созвучия названий Иран и Ирак в массовом сознании жителей США часто сливаются в единый образ далекого региона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в результате американской военной операции Иран подвергся беспрецедентному удару. В беседе с журналистами он пояснил, что с таким не сталкивалась ни одна страна.