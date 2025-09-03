Саммит ШОС — 2025
Американского телеведущего госпитализировали с малярией

People: ведущий Fox News Робертс попал в больницу с малярией после поездки

Фото: Ron Sachs/Global Look Press

Ведущий телеканала Fox News Джон Робертс попал в больницу с малярией после поездки, сообщил журнал People. По его словам, из-за заболевания у него сильно болело все тело.

У меня болело все тело, от макушки до кончиков пальцев на ногах. Буквально все, — рассказал Робертс.

Ведущий отметил, что недавно ездил в Индонезию. Через 10 дней после возвращения он почувствовал сильное недомогание. Робертс добавил, что только после консультации с врачом решился лечиться в больнице.

Ранее сообщалось, что российская туристка заразилась боррелиозом после укуса клеща в таиландской Паттайе. Инцидент произошел на военном пляже Сай Кео, где насекомое укусило женщину во время отдыха в шезлонге. Диагноз был поставлен уже после возвращения в Россию, где пострадавшей назначили курс антибиотиков.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в 2025 году было зарегистрировано четыре случая завоза холеры. Все они оказались на территории РФ из Индии. Попова посоветовала не игнорировать любые признаки недомогания после путешествия и немедленно обращаться к врачу при появлении симптомов.

