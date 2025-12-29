Вучич объявил дату досрочных выборов в Сербии Вучич: внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут в 2026 году

Власти Сербии согласились с ключевым требованием оппозиции о проведении досрочного голосования, сообщил президент республики Александр Вучич в эфире государственного телевидения. Он официально подтвердил, что внеочередные парламентские выборы состоятся в 2026 году.

Мы приняли их главное требование — скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы, — сказал Вучич.

Глава государства заявил, что решение является политическим ответом на акции протеста. При этом Вучич выразил уверенность в победе своей партии на предстоящем голосовании. Он подчеркнул, что все противостояние должно оставаться в рамках демократической борьбы, без насилия.

Несмотря на сложный, по его словам, предыдущий год, сербский лидер настроен оптимистично. Он предсказал, что наступающий период может стать одним из лучших в истории страны.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявлял, что западные страны не оставили планов по дестабилизации обстановки в Сербии по сценарию Майдана. По его информации, основное давление сейчас направлено на политическое руководство республики. Нарышкин подтвердил, что Сербии была передана информация о подготовке западными спецслужбами силовой смены власти в Белграде.