В Госдуме заметили важный сигнал на переговорах по Украине в Женеве

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

Закрытый формат встречи главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского с представителями Украины свидетельствует о появлении у сторон предметного диалога, которого не удавалось достичь ранее, заявил председатель комитета Госдумы ФС РФ по контролю профессор РЭУ им Плеханова Олег Морозов в беседе с «Вести.Ру». Парламентарий назвал прошедшие два часа закрытых консультаций важнейшим сигналом, подчеркнув, что это может означать нахождение тем для обсуждения, недоступных в предыдущие периоды.

[Это] очень важный сигнал, можно по-разному его интерпретировать, но это говорит о том, что у сторон появился предмет разговора, которого, возможно, не получилось найти за часы ранее. Поэтому эти два часа закрытых переговоров мною расцениваются как очень важный момент, — высказался депутат.

Ранее источник в переговорной группе сообщил, что помощник президента перед вылетом из Женевы провел закрытую двухчасовую встречу в отеле InterContinental. Покидая гостиницу, глава российской делегации подтвердил журналистам, что консультировался с представителями Украины.

Кроме того, Мединский заявил журналистам, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве носили напряженный, но конструктивный характер. По словам дипломата, консультации продолжались два дня, потребовали значительных временных затрат и проходили в различных форматах.