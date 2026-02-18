Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 16:44

Мединский ответил, с кем провел закрытую двухчасовую встречу в Женеве

Мединский: закрытая двухчасовая встреча в Женеве была с украинской делегацией

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавил российскую делегацию на переговорах в Женеве, перед отъездом в аэропорт провел закрытую двухчасовую встречу в отеле InterContinental, сообщил телеканалу «Звезда» источник в переговорной группе. Выходя из гостиницы, он ответил журналистам, что проводил переговоры с украинской стороной.

[Встреча была] с украинской делегацией, — ответил Мединский на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава российской делегации заявил, что прошедшие переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Он добавил, что новая встреча делегаций пройдет в ближайшее время.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что прямые доклады о ходе женевских переговоров по Украине поступают президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что давать оценки происходящему пока рано.

До этого спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия и Украина достигли существенного прогресса на переговорах в Женеве. Соединенные Штаты выступили модератором трехсторонних консультаций между Москвой и Киевом.

