18 февраля 2026 в 13:09

«В ближайшее время»: Мединский анонсировал новый раунд переговоров

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Новый раунд переговоров, посвященных урегулированию ситуации на Украине, пройдет в самое ближайшее время, заявил глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский. Как передает РИА Новости, встречи между сторонами проходили 17 и 18 февраля.

В ближайшее время состоится следующая встреча, — сказал глава делегации.

Ранее Мединский заявлял, что в Женеве завершился очередной раунд консультаций по урегулированию ситуации на Украине. Характер дискуссий был деловым, но при этом тяжелым. Переговоры продлились два дня, на них использовались различные форматы обсуждения.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами до финала переговоров. Именно так он ответил на вопрос журналистов о том, поднималась ли в Женеве тема возможной встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Также Песков подчеркивал, что информирование лидера РФ о ходе женевских консультаций происходит в оперативном режиме. Главе государства поступают прямые доклады, однако давать какие-либо комментарии по существу еще рано, заключил спикер Кремля.

