Песков заявил о прямых докладах Путину по переговорам в Женеве

Прямые доклады о ходе женевских переговоров по Украине поступают президенту России Владимиру Путину, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что давать оценки происходящему пока рано, передает РИА Новости.

Пока рано об этом говорить, разумеется, идут прямые доклады президенту, но пока рано говорить о каких-то оценках, — говорится в заявлении.

Ранее информированный источник заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве сохраняют прежний формат, и второй день дискуссий пройдет без доступа прессы. Он уточнил, что модальности встречи остались неизменными.

Позже источник сообщил, что в Женеве стартовал второй раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Соединенных Штатов по урегулированию кризиса. По сведениям собеседника, переговоры, как и накануне, проходят в гостинице InterContinental.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что вероятный раскол украинской делегации на два лагеря в ходе женевских переговоров с Москвой станет очевидным свидетельством разобщенности киевского руководства.