Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 12:35

Песков заявил о прямых докладах Путину по переговорам в Женеве

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прямые доклады о ходе женевских переговоров по Украине поступают президенту России Владимиру Путину, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что давать оценки происходящему пока рано, передает РИА Новости.

Пока рано об этом говорить, разумеется, идут прямые доклады президенту, но пока рано говорить о каких-то оценках, — говорится в заявлении.

Ранее информированный источник заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве сохраняют прежний формат, и второй день дискуссий пройдет без доступа прессы. Он уточнил, что модальности встречи остались неизменными.

Позже источник сообщил, что в Женеве стартовал второй раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Соединенных Штатов по урегулированию кризиса. По сведениям собеседника, переговоры, как и накануне, проходят в гостинице InterContinental.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что вероятный раскол украинской делегации на два лагеря в ходе женевских переговоров с Москвой станет очевидным свидетельством разобщенности киевского руководства.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Женева
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва в одном из украинских ТЦК
«Информационные финты»: политолог о перспективах третьей мировой войны
«Станет провалом»: в ГД оценили готовность Зеленского к встрече с Путиным
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.