Переговоры по Украине в Женеве возобновились за закрытыми дверями

Приезд российской делегации к отелю «Интерконтиненталь» в Женеве, где пройдет второй день переговоров представителей России, США и Украины

Второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию конфликта начался в Женеве, передает ТАСС со ссылкой на источник. По его данным, встречи стартовали в отеле InterContinental, как и в первый день, за закрытыми дверями.

Начались встречи за закрытыми дверями, — сказал собеседник журналистам.

Мирные переговоры в швейцарском городе стартовали накануне, 17 февраля, и были рассчитаны на два дня. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Первая встреча во вторник продлилась около шести часов.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Швейцарии приняли дополнительные меры безопасности у отеля President Wilson в Женеве, где разместились члены российской делегации. По информации журналистов, на входе в гостиницу дежурили сотрудники полиции и охраны.

До этого информированный источник сообщил, что участники трехсторонних переговоров в Женеве, посвященных урегулированию конфликта на Украине, настроены на серьезную работу. По его словам, ожидается, что вторая встреча будет предметной.