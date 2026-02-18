Место проведения нового раунда трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Женеве

Стал известен настрой участников трехсторонних переговоров в Женеве ТАСС: участники трехсторонних переговоров в Женеве настроены на серьезную работу

Участники трехсторонних переговоров в Женеве, посвященных урегулированию конфликта на Украине, настроены на серьезную работу, сообщил ТАСС информированный источник. По его словам, ожидается, что вторая встреча будет предметной.

Все стороны настроены на серьезную работу сегодня, — сказал собеседник агентства.

Встреча возобновится в 09:00 по местному времени (11:00 мск). Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия и Украина достигли существенного прогресса на переговорах в Женеве. Соединенные Штаты выступили модератором трехсторонних консультаций между Москвой и Киевом.

До этого появилась информация, что делегация Украины раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под эгидой США. По информации источника, Буданов считает, что оперативное заключение соглашения с Россией было бы выгоднее для Киева, поскольку «окно возможностей может скоро закрыться».