Опубликованы кадры подготовки атаки на российскую авиатехнику

ФСБ России опубликовала видеозапись с задержанным украинским диверсантом во Владимирской области. Мужчина проводил разведку местности и делал фото, а также сами БПЛА и запасные части для них, передает ТАСС. Известно, что диверсант выезжал к аэродромам, во Владимирской, Ивановской областях и в Москве.



На кадрах агент Киева ведет подготовку атаки беспилотниками на военную авиатехнику. Также запечатлен сам момент задержания, квартира фигуранта, в которой он собирал дроны и взрывчатые устройства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсии против российской военной авиации, задержав 35-летнего жителя Владимирской области, который работал на Службы безопасности Украины. Мужчина сам вышел на контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер. Кураторы организовали для него доставку дронов, взрывчатки и специализированного оборудования в Московскую и Калужскую области.

До этого директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что за 2025 год силовики предотвратили 308 терактов. Всего было предотвращено 423 преступления террористической направленности.