10 марта 2026 в 10:13

В ФСБ заявили о террористической войне против России

Бортников: против России ведется диверсионно-террористическая война

Александр Бортников Александр Бортников Фото: kremlin.ru
Россия сталкивается с диверсионно-террористической войной, которую ведут спецслужбы Украины при поддержке западных стран, заявил в интервью «Российской газете» председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, уровень террористических угроз и сложность операций против России в последние годы существенно возросли.

По сути, нам объявлена настоящая диверсионно-террористическая война, в которой враг не только пытается нанести точечные удары, но и неизбирательно атакует гражданское население ракетами и беспилотниками, — подчеркнул Бортников.

По его словам, в диверсионно-разведывательные группы, направляемые на территорию России, входят подготовленные военнослужащие украинских специальных служб и сил специальных операций, прошедшие подготовку к работе за линией фронта. Бортников также отметил, что иностранные разведывательные структуры предпринимают попытки формировать подпольные сети, организовывать их снабжение и вести разведку в окружении потенциальных целей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины организуют информационные атаки на Россию из-за поражений в зоне боевых действий. По его словам, чтобы компенсировать неудачи на фронте, Киев прибегает к терактам на территории России.

