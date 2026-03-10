Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:36

Педагог раскрыла, что сложнее всего дается иностранцам в изучении русского

Педагог Молчанова: иностранцам тяжело произносить некоторые русские звуки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иностранцам зачастую тяжело произносить некоторые русские звуки, заявила «Вечерней Москве» педагог Юлия Молчанова. По ее словам, они также испытывают сложности с правильным написанием прописных букв и запоминанием падежных окончаний.

Все зависит от страны. Обычно ученикам трудно произносить некоторые русские звуки, например, «ы». Или же запоминать падежные окончания, правильно употреблять глаголы движения. Бывают сложности в написании прописных букв. Думаю, что русский сложнее всего понять ученикам из стран дальнего зарубежья. Они осваивают его с нуля, не имея возможности использовать его в повседневной жизни, — отметила Молчанова.

Она уточнила, что иностранцам порой трудно понять, как использовать пары «идти — ходить» или «ехать — ездить». Ученики из Азии нередко испытывают трудности при постановке ударений, но при этом быстро осваивают письменность. А европейцы и американцы зачастую тяжело понимают кириллицу в начале изучения. К ней они привыкают за две-четыре недели, добавила педагог.

Ранее стало известно, что покупатели магазинов восточноевропейских продуктов в Чехии активно интересуются книгами на русском языке, особенно произведениями Михаила Булгакова и Владимира Набокова, а также детскими изданиями. Лотки с русскоязычной литературой пользуются устойчивым спросом наряду с привычными продуктами вроде «Докторской» колбасы и балтийской кильки.

иностранцы
языки
педагоги
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны рассказали об ударах по военным и наемникам ВСУ
«Жду еще медали»: тренер Ворончихиной оценил ее триумф на Паралимпиаде
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.