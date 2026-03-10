Педагог раскрыла, что сложнее всего дается иностранцам в изучении русского

Иностранцам зачастую тяжело произносить некоторые русские звуки, заявила «Вечерней Москве» педагог Юлия Молчанова. По ее словам, они также испытывают сложности с правильным написанием прописных букв и запоминанием падежных окончаний.

Все зависит от страны. Обычно ученикам трудно произносить некоторые русские звуки, например, «ы». Или же запоминать падежные окончания, правильно употреблять глаголы движения. Бывают сложности в написании прописных букв. Думаю, что русский сложнее всего понять ученикам из стран дальнего зарубежья. Они осваивают его с нуля, не имея возможности использовать его в повседневной жизни, — отметила Молчанова.

Она уточнила, что иностранцам порой трудно понять, как использовать пары «идти — ходить» или «ехать — ездить». Ученики из Азии нередко испытывают трудности при постановке ударений, но при этом быстро осваивают письменность. А европейцы и американцы зачастую тяжело понимают кириллицу в начале изучения. К ней они привыкают за две-четыре недели, добавила педагог.

Ранее стало известно, что покупатели магазинов восточноевропейских продуктов в Чехии активно интересуются книгами на русском языке, особенно произведениями Михаила Булгакова и Владимира Набокова, а также детскими изданиями. Лотки с русскоязычной литературой пользуются устойчивым спросом наряду с привычными продуктами вроде «Докторской» колбасы и балтийской кильки.