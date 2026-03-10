Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:51

В Индии рухнула стена строящегося объекта и придавила рабочих-мигрантов

В Индии при обрушении стены очистного сооружения погибли семь человек

Скорая помощь в Индии Скорая помощь в Индии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Семь рабочих-мигрантов стали жертвами обрушения конструкции на стройплощадке очистного сооружения в Индии, сообщает газета Indian Express. Трагедия произошла в момент возведения стены объекта.

Семь рабочих-мигрантов погибли, и по меньшей мере четверо получили ранения в результате обрушения строящейся стены [очистного сооружения], — говорится в публикации.

По данным газеты, после обрушения часть рабочих не смогла самостоятельно выбраться из-под обломков. Пострадавших доставили в больницу. Власти страны начали расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Индии разбился истребитель Су-30МКИ вместе с пилотами в кабине. Трагедия произошла в штате Ассам. Жертвами стали командир эскадрильи Анудж и лейтенант Первеш Дурагар. Командование ВВС выразило соболезнования семьям погибших.

До этого в Индии зафиксировали вторую смерть от вируса Нипах. Скончалась 25-летняя медсестра, заразившаяся от первого пациента и пробывшая в коме около месяца. Еще один медработник, контактировавший с источником инфекции, выздоровел и был выписан в январе.

Индия
строители
смерти
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дегтярев раскрыл истинное отношение мирового спорта к россиянам
В ГД ответили, кому положено пособие по уходу за ребенком до полутора года
Удар по детям, 30 трупов, блэкаут под Курском: как ВСУ атакуют РФ 10 марта
В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности
Иран уличили в использовании смертоносного запрещенного оружия
В Совфеде оценили важность разговора Путина и Трампа для всего мира
«Китайский Нострадамус» взбудоражил мир пророчеством о войне
«Я не горжусь»: обматерившая болельщиков Андреева извинилась за срыв
Политолог оценила политические перспективы нового лидера Ирана
Суд отказался возбуждать дело о разводе Алибасова-младшего с десятой женой
Уехавший из России в Израиль комик-иноагент усомнился в стабильности жизни
«Американцы должны прекратить агрессию»: в Палестине положились на Путина
В Иране назвали число медработников, погибших при атаках Израиля и США
Инспектор купил поддельные права, чтобы принимать экзамены по вождению
Жители Кузбасса пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу
В Главархиве Москвы рассказали о редких документах
Иран обрушил ракеты на военный лагерь бундесвера в Иордании
Казахстан решил ввести «зеркальные» пошлины против России
На загадочном ранчо Эпштейна начались обыски
Названы сроки, когда МКС «упадет» из космоса
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.