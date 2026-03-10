В Индии рухнула стена строящегося объекта и придавила рабочих-мигрантов

В Индии рухнула стена строящегося объекта и придавила рабочих-мигрантов В Индии при обрушении стены очистного сооружения погибли семь человек

Семь рабочих-мигрантов стали жертвами обрушения конструкции на стройплощадке очистного сооружения в Индии, сообщает газета Indian Express. Трагедия произошла в момент возведения стены объекта.

Семь рабочих-мигрантов погибли, и по меньшей мере четверо получили ранения в результате обрушения строящейся стены [очистного сооружения], — говорится в публикации.

По данным газеты, после обрушения часть рабочих не смогла самостоятельно выбраться из-под обломков. Пострадавших доставили в больницу. Власти страны начали расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в Индии разбился истребитель Су-30МКИ вместе с пилотами в кабине. Трагедия произошла в штате Ассам. Жертвами стали командир эскадрильи Анудж и лейтенант Первеш Дурагар. Командование ВВС выразило соболезнования семьям погибших.

До этого в Индии зафиксировали вторую смерть от вируса Нипах. Скончалась 25-летняя медсестра, заразившаяся от первого пациента и пробывшая в коме около месяца. Еще один медработник, контактировавший с источником инфекции, выздоровел и был выписан в январе.