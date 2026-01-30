В Чите строитель похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера

В Чите вынесли приговор строителю, который похитил деньги, выделенные на благоустройство сквера, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу Черновского районного суда. Он занимался благоустройством от лица субподрядчика.

В ведомстве сообщили, что осужденный самовольно внес изменения в проект и сдал его с нарушением сроков. Сведения о невыполненных работах фигурант включал в акт выполненных, который сначала подписывал директор компании-субподрядчика, а затем генеральный подрядчик, который направлял документы в комитет градостроительной политики.

Строителя приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Также он будет обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в хищениях на возведении фортификаций, сделал в суде новое заявление. Он утверждает, что лично информировал экс-главу региона Романа Старовойта о критических проблемах на строительстве оборонительных рубежей.