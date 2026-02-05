«Стоят пар и вонь»: жители Читы о коммунальной аварии 360.ru: жители дома с прорвавшейся трубой в Чите рассказали о неприятном запахе

Жители Читы столкнулись с отключением света из-за аварии на ТЭЦ, сообщает 360.ru. Некоторые местные жители отметили, что также сталкиваются с проблемами с отоплением, из-за чего стоят неприятный запах и пар.

Прорвало ночью трубы в подвале, все подъезды как хамам. Стоят пар, влажность и вонь. Отключили отопление на несколько часов, сейчас батареи немного теплые уже, — рассказала одна из жительниц дома на Украинском бульваре.

Она подчеркнула, что аварийные бригады уже приступили к работам около дома. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что специалисты устранили последствия ЧП. Он пообещал, что каждое сообщение о проблемах со светом и отоплением будет отрабатываться.

Ранее сообщалось, что в одном из отделений детской клинической больницы Санкт-Петербурга на улице Комсомола отключилось отопление. По словам пациентов, тепла не будет до завтрашнего дня.