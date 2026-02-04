Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:20

Дети остались без тепла в больнице Петербурга

В детской клинической больнице Санкт-Петербурга отключилось отопление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В одном из отделений детской клинической больницы Санкт-Петербурга на улице Комсомола отключилось отопление, передает «Осторожно, новости». По словам пациентов, тепла не будет до завтрашнего дня.

Родители детей жалуются на проблемы с окнами в палатах. Они не закрываются полностью, поэтому в комнаты проникает сильный сквозняк, из-за чего в помещениях становится холодно. Врачи не смогли предоставить пациентам обогреватели, объяснив это ограниченным количеством - всего пять штук на отделение. Также отмечается дефицит теплых одеял и постельного белья: вместо наволочек используются простыни и тряпки для накрытия подушек.

Как отмечается, в здании больницы идет ремонт. Представители администрации пока не комментировали ситуацию. Причина, по которой было отключено отопление, остается неизвестной.

Ранее в Иркутской области произошла авария на водопроводе. Из-за замерзания труб жители остались без холодной воды и тепла. Проблемы начались еще 25 января, и местные власти пообещали решить вопрос с отоплением в ближайшее время. Волонтеры развозят пострадавшим воду, обогреватели и другие необходимые вещи.

Санкт-Петербург
больницы
отопление
дети
