Дети остались без тепла в больнице Петербурга

В одном из отделений детской клинической больницы Санкт-Петербурга на улице Комсомола отключилось отопление, передает «Осторожно, новости». По словам пациентов, тепла не будет до завтрашнего дня.

Родители детей жалуются на проблемы с окнами в палатах. Они не закрываются полностью, поэтому в комнаты проникает сильный сквозняк, из-за чего в помещениях становится холодно. Врачи не смогли предоставить пациентам обогреватели, объяснив это ограниченным количеством - всего пять штук на отделение. Также отмечается дефицит теплых одеял и постельного белья: вместо наволочек используются простыни и тряпки для накрытия подушек.

Как отмечается, в здании больницы идет ремонт. Представители администрации пока не комментировали ситуацию. Причина, по которой было отключено отопление, остается неизвестной.

Ранее в Иркутской области произошла авария на водопроводе. Из-за замерзания труб жители остались без холодной воды и тепла. Проблемы начались еще 25 января, и местные власти пообещали решить вопрос с отоплением в ближайшее время. Волонтеры развозят пострадавшим воду, обогреватели и другие необходимые вещи.