В Бодайбо местные жители пожаловались на отсутствие отопления из-за аварии

В Бодайбо Иркутской области местные жители пожаловались на отсутствие тепла и воды из-за аварии на водопроводе, сообщает 360.ru. Отмечается, что проблемы начались еще 25 января.

Произошла авария, замерз водопровод с холодной водой, справляем нужду на улице. Канализация перемерзла, местные власти не помогают. В домах температура +3,4 градуса, ходим в носках, валенках, трех кофтах, как осенью, — рассказал один из жителей.

Воду, обогреватели и другие необходимые вещи пострадавшим развозят волонтеры. Власти пообещали, что отопление дадут в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области завершили ремонтные работы на линии электропередачи и возобновили подачу света. Теперь начинается поэтапное подключение потребителей в Мурманске и Североморске.