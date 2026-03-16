16 марта 2026 в 10:16

«Сильнейший удар»: Лавров о «ядерной» ситуации вокруг Ирана

Лавров обеспокоился судьбой режима нераспространения ЯО из-за Ближнего Востока

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает тревогу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению. Он также отметил, что дела в области контроля над вооружением обстоят непросто.

В этом году дискуссии пройдут на фоне острых военно-политических кризисов на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Серьезную тревогу вызывает судьба режима нераспространения ядерного оружия, — сказал он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что главной ядерной угрозой в ситуации вокруг Ирана остается возможная атака на атомную электростанцию «Бушер». Он подчеркнул, что такие объекты должны оставаться неприкосновенными.

Перед этим научный руководитель Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу не позволят применить ядерное оружие в конфликте с Ираном. Он подчеркнул, что атомная бомба — это последний довод и после ее использования пугать врагов будет нечем, поэтому никто не даст Трампу ею воспользоваться.

Сергей Лавров
МИД
ядерное оружие
Ближний Восток
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
