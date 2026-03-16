«Сильнейший удар»: Лавров о «ядерной» ситуации вокруг Ирана

Судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает тревогу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению. Он также отметил, что дела в области контроля над вооружением обстоят непросто.

В этом году дискуссии пройдут на фоне острых военно-политических кризисов на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Серьезную тревогу вызывает судьба режима нераспространения ядерного оружия, — сказал он.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что главной ядерной угрозой в ситуации вокруг Ирана остается возможная атака на атомную электростанцию «Бушер». Он подчеркнул, что такие объекты должны оставаться неприкосновенными.

Перед этим научный руководитель Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу не позволят применить ядерное оружие в конфликте с Ираном. Он подчеркнул, что атомная бомба — это последний довод и после ее использования пугать врагов будет нечем, поэтому никто не даст Трампу ею воспользоваться.