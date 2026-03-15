МАГАТЭ указало на точку максимального риска в Иране

Главной ядерной угрозой в ситуации вокруг Ирана остается возможная атака на атомную электростанцию «Бушер», заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что такие объекты должны оставаться неприкосновенными.

Мои главные опасения, конечно же, связаны с «Бушером». Это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах, — подчеркнул Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что до настоящего времени атаки были направлены на объекты, которые «с точки зрения ядерной безопасности связаны с ограниченными рисками». По его словам, при оценке угроз агентство прежде всего учитывает последствия возможных ударов по объектам ядерной инфраструктуры.

Ранее руководитель организации отмечал, что МАГАТЭ прилагает усилия для сохранения объективности в вопросе иранской ядерной программы. Гросси подчеркнул, что ситуация вокруг ядерных разработок Тегерана всегда была непростой. В связи с этим, добавил он, суть работы агентства заключалась в систематических инспекциях для того, чтобы подтвердить или опровергнуть существование планов разработки ядерного оружия.