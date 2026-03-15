15 марта 2026 в 17:10

МАГАТЭ указало на точку максимального риска в Иране

Гросси назвал иранскую АЭС «Бушер» главной угрозой на Ближнем Востоке

Рафаэль Гросси Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press
Главной ядерной угрозой в ситуации вокруг Ирана остается возможная атака на атомную электростанцию «Бушер», заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что такие объекты должны оставаться неприкосновенными.

Мои главные опасения, конечно же, связаны с «Бушером». Это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах, — подчеркнул Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что до настоящего времени атаки были направлены на объекты, которые «с точки зрения ядерной безопасности связаны с ограниченными рисками». По его словам, при оценке угроз агентство прежде всего учитывает последствия возможных ударов по объектам ядерной инфраструктуры.

Ранее руководитель организации отмечал, что МАГАТЭ прилагает усилия для сохранения объективности в вопросе иранской ядерной программы. Гросси подчеркнул, что ситуация вокруг ядерных разработок Тегерана всегда была непростой. В связи с этим, добавил он, суть работы агентства заключалась в систематических инспекциях для того, чтобы подтвердить или опровергнуть существование планов разработки ядерного оружия.

Лепс высказался о запрете упоминания наркотиков в песнях
В Казахстане закрылись участки для голосования по новой конституции
Москвич сказал слова «мороз» и «снег» и лишился 1,8 млн рублей
Израиль заявил об атаке на центры принятия решений Ирана
Небо над Калугой закрыли для гражданских самолетов
Три человека погибли в ДТП на трассе в российском регионе
«У Ирана козыри в рукаве»: в США унизили Трампа итогами двух недель войны
«Мы не позволим им»: в Европе решили окончательно похоронить планы Украины
«Под обломками»: в Иране раскрыли судьбу запасов обогащенного урана
Раскрыты детали ситуации с продажами внутренних туров по России
Артефакты бронзового века найдены в российском регионе
В Иране высказались о судьбе Ормузского пролива
«Помилуйте!»: Орбан высмеял Зеленского за попытки запугать Венгрию
Иран поставил точку в вопросе перемирия
В МАГАТЭ оценили возможности для перезапуска ЗАЭС
Москва побила все рекорды по температуре воздуха
«Даже требуем»: США выступили с дерзким заявлением по Ормузскому проливу
Микрофинансовые организации нашли лазейку, как выдавать займы без биометрии
«В этом и опасность»: посол сделал прогноз по конфликту на Ближнем Востоке
«Газпром» предупредил Европу о возможных проблемах с закачкой
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
