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10 июня 2026 в 17:25

Шохин рассказал Путину об ожиданиях бизнеса по ключевой ставке

Шохин: бизнес ждет снижения ключевой ставки к концу года

Александр Шохин Александр Шохин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российский бизнес выражает надежду на ускорение снижения ключевой ставки, чтобы к концу текущего года ее уровень оказался ниже 10% годовых, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на совещании у президента Владимира Путина. Представитель делового сообщества подчеркнул, что предприниматели рассчитывают на выход показателя на однозначную величину, передает пресс-служба Кремля.

Что касается ключевой ставки, то мы очень надеемся, что к концу года удастся выйти на однозначную величину этого показателя, то есть ниже 10%, — сказал Шохин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка Центрального Банка России снизится до 10–12% к концу 2026 года. ЦБ с прошлого года последовательно и аккуратно смягчает денежно-кредитную политику. В начале 2025 года ставка находилась на уровне 21%, а к концу того же года упала до 16%.

Прежде вице-премьер Александр Новак заявлял, что ключевая ставка в России все еще сохраняется на довольно высоком уровне. Он отметил, что сейчас объемы собственных денег у коммерческих компаний сокращаются.

Россия
Бизнес
ключевая ставка
Александр Шохин
Владимир Путин
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