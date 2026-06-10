Шохин рассказал Путину об ожиданиях бизнеса по ключевой ставке Шохин: бизнес ждет снижения ключевой ставки к концу года

Российский бизнес выражает надежду на ускорение снижения ключевой ставки, чтобы к концу текущего года ее уровень оказался ниже 10% годовых, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на совещании у президента Владимира Путина. Представитель делового сообщества подчеркнул, что предприниматели рассчитывают на выход показателя на однозначную величину, передает пресс-служба Кремля.

Что касается ключевой ставки, то мы очень надеемся, что к концу года удастся выйти на однозначную величину этого показателя, то есть ниже 10%, — сказал Шохин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ключевая ставка Центрального Банка России снизится до 10–12% к концу 2026 года. ЦБ с прошлого года последовательно и аккуратно смягчает денежно-кредитную политику. В начале 2025 года ставка находилась на уровне 21%, а к концу того же года упала до 16%.

Прежде вице-премьер Александр Новак заявлял, что ключевая ставка в России все еще сохраняется на довольно высоком уровне. Он отметил, что сейчас объемы собственных денег у коммерческих компаний сокращаются.