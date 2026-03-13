Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 13:17

Гросси раскрыл, к чему стремится МАГАТЭ в вопросе ядерной программы Ирана

Глава МАГАТЭ заявил о стремлении к объективности по ядерной программе Ирана

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Albert Otti/Global Look Press
Международное агентство по атомной энергии прилагает усилия для сохранения объективности в вопросе иранской ядерной программы, заявил глава организации Рафаэль Гросси по итогам консультаций с руководителем Росатома Алексеем Лихачевым. По его словам, ситуация вокруг ядерных разработок Тегерана всегда была непростой, передает ТАСС.

Иранская ядерная программа всегда была проблематичной. Я вижу самую главную цель агентства в данном отношении в том, чтобы оставаться объективным. И поэтому суть нашей работы в систематических инспекциях для того, чтобы подтвердить или опровергнуть существование планов разработки ядерного оружия, — сказал Гросси.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил журналистам, что у США и Израиля не было законных причин для нападения на Иран, а истинной целью военной операции является смена власти. Сенатор подчеркнул, что Тегеран постоянно взаимодействовал с МАГАТЭ, и выводы агентства никогда не указывали на военный характер иранской ядерной программы.

МАГАТЭ
Иран
ядерные объекты
Рафаэль Гросси
