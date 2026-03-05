Косачев назвал истинную цель удара США и Израиля по Ирану Косачев: Израиль и США не имели никаких оснований для нападения на Иран

Израиль и США не имели никаких оснований для нападения на Иран, заявил журналистам заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, настоящая цель военной операции против Тегерана — смена власти.

Происшедшее не было никоим образом спровоцировано Ираном. <…> Никаких оснований для нападения на Иран со стороны Израиля и США не существовало и не существует. <…> И цель этой операции (как бы ни пытались представить ситуацию по-другому в Израиле и в США) — это смена правящей власти в Иране, — подчеркнул Косачев.

Косачев подчеркнул, что Иран находился в постоянном диалоге с МАГАТЭ и выводы агентства никогда не подтверждали военный характер иранской ядерной программы. Все возникавшие вопросы, по его словам, получали исчерпывающие ответы.

Он также обратил внимание, что иранское общество, напротив, консолидируется перед угрозой. Люди объединяются не вокруг отдельных личностей, а вокруг идеи независимости и свободы своей страны.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что удары по Ирану представляют собой необоснованную и опасную войну. По его словам, конфликт был начат без понимания возможных последствий.