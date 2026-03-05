Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 14:36

В Совбезе России жестко высказались об ударах по Ирану

Шойгу назвал удары по Ирану ничем не обоснованной и опасной войной

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shaati/XinHua/Global Look Press
Удары по Ирану представляют собой необоснованную и опасную войну, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, конфликт был начат без понимания возможных последствий, сообщает ТАСС.

Главное я уже сказал, что идет разрушение архитектуры безопасности. Причем по всем направлениям. <...>имею в виду, в первую очередь, тех, кто сегодня развязал эту совершенно ничем не обоснованную и очень опасную войну без четкого понимания того, к чему это может привести, — сказал Шойгу.

Секретарь Совета безопасности РФ также отметил, что США не нужны «пробирки с белым порошком» для нанесения удара по Ирану. Таким образом он провел параллели с докладом госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН в 2003 году. Тогда дипломат показал в ООН пробирку с якобы боевым штаммом сибирской язвы, заявив о нарушении Ираком резолюции Совбеза. Это дало повод Вашингтону для военного вторжения в государство.

До этого газета The New York Times со ссылкой на информированный источник сообщала, что американская разведка еще до начала войны США и Израиля против Ирана приступила к тайным поставкам оружия курдским формированиям. Целью секретной программы было создание кризиса в сфере безопасности и отвлечение внимания иранского руководства.

Иран
Совбез РФ
Сергей Шойгу
Ближний Восток
