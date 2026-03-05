Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 15:40

«Я вас люблю»: освобожденный из плена боец едва не разрыдался, услышав мать

Российский военный после возвращения из плена сразу позвонил матери

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Российский боец, возвращенный из украинского плена, позвонил своей матери. Молодой человек едва смог сдержать слезы, услышав родной голос, кадрами поделился ТАСС. В настоящее время боец вместе с товарищами находится на территории Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Все нормально, мамуль, у меня. Я вас люблю. Да, я вернусь, — сказал россиянин.

Немногим ранее в Минобороны России сообщили, что российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена, по итогам которого Украина также получила своих военнопленных. Посредническую поддержку оказали США и ОАЭ. Обмен прошел по формуле 200 на 200.

Ранее стало известно, что Россия и Украина проведут 6 марта новый обмен пленными. Запланирована передача 300 бойцов ВСУ в обмен на 300 российских военнослужащих.

Тем временем российский лидер Владимир Путин принял решение освободить из плена ВС РФ двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ряды ВСУ. С соответствующей просьбой к главе государства обратился премьер страны Виктор Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

