«Я вас люблю»: освобожденный из плена боец едва не разрыдался, услышав мать

Российский боец, возвращенный из украинского плена, позвонил своей матери. Молодой человек едва смог сдержать слезы, услышав родной голос, кадрами поделился ТАСС. В настоящее время боец вместе с товарищами находится на территории Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Все нормально, мамуль, у меня. Я вас люблю. Да, я вернусь, — сказал россиянин.
Немногим ранее в Минобороны России сообщили, что российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена, по итогам которого Украина также получила своих военнопленных. Посредническую поддержку оказали США и ОАЭ. Обмен прошел по формуле 200 на 200.
Ранее стало известно, что Россия и Украина проведут 6 марта новый обмен пленными. Запланирована передача 300 бойцов ВСУ в обмен на 300 российских военнослужащих.
Тем временем российский лидер Владимир Путин принял решение освободить из плена ВС РФ двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных в ряды ВСУ. С соответствующей просьбой к главе государства обратился премьер страны Виктор Орбан и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.