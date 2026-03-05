Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:46

Названа главная угроза для США от развязывания войны на Ближнем Востоке

Военэксперт Марочко не исключил диверсий в США в качестве мести Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Действия США и Израиля в отношении Ирана могут обернуться серьезными последствиями вплоть до диверсий на американской территории, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, ликвидация религиозных лидеров в священный для мусульман месяц Рамадан превратит конфликт в «священную войну».

США совместно с Израилем сделали очень большую ошибку — они растоптали религиозные ценности, которые были у Ирана, уничтожили верховного руководителя. Тем более сейчас, когда идет священный месяц Рамадан. Все это в комплексе превратит конфликт в священную войну против Соединенных Штатов. Это чревато большими последствиями уже не только в Ближневосточном регионе, но и даже на территории США. Я не исключаю диверсионные действия глубоко в тылу, далеко от Ирана. Это священная война, и она будет продолжаться, пока Тегеран не отомстит за погибших, — высказался Марочко.

Ранее сообщалось, что число погибших в Иране возросло до 1230 человек. По словам иранских журналистов, речь идет о жертвах от ракетных ударов США и Израиля.

Иран
Ближний Восток
США
Израиль
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
