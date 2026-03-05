«Ведутся»: Костюков о новом раунде переговоров между Россией и Украиной

В настоящий момент проводятся консультации по новому раунду переговоров между Россией и Украиной, заявил начальник ГРУ Игорь Костюков в интервью ИС «Вести». Он отметил, что США имеют глобальный интерес в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Конечно, ведутся (консультации. — NEWS.ru) <...>. У них (США. — NEWS.ru) глобальный интерес, так что исходите из этого, — ответил Костюков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости одной из сторон — США. Однако, подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, США и Украина достигли продвижения по ряду вопросов в ходе трехсторонних переговоров. По его словам, оно касается вопросов гуманитарного характера, а также мониторинга возможных договоренностей.