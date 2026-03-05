Умерла «самая красивая девочка» Ксения Никитина: что известно, причины

В Воронеже умерла восьмилетняя Ксения Никитина, завоевавшая в 2020 году титул «Самая красивая девочка России», сообщил благотворительный фонд «Стеша» во «ВКонтакте». Что произошло с Ксенией, что стало причиной смерти?

Из-за чего умерла Никитина

Ксения с первого года жизни страдала синдромом Ретта — редким генетическим заболеванием, поражающим нервную систему. Он вызывается мутацией гена MECP2. До полутора лет развитие ребенка идет нормально, затем происходит резкий регресс с утратой навыков, судорогами и ортопедическими проблемами. У Ксении постепенно ухудшалось здоровье: девочка теряла способность двигаться и разговаривать.

«Не стало самой красивой девочки „с планеты Ретта“. С глубокой печалью сообщаем, что наша подопечная Ксения Никитина ушла из жизни в возрасте восьми лет... Ксюша навсегда останется в наших сердцах — как символ детской чистоты, силы родительской любви и стойкости перед лицом тяжелой болезни», — говорится в сообщении фонда «Стеша».

В фонде отметили, что на протяжении многих лет наблюдали за борьбой семьи Никитиных. Родители делали все возможное, чтобы облегчить состояние дочери и подарить ей полноценную жизнь.

«До полутора лет Ксюша развивалась так же, как и другие дети. Даже начинала разговаривать: „мама“, „папа“, „баба“. А потом случился этот синдром Ретта. Она потеряла возможность говорить, стала хуже ходить, почти перестала реагировать на окружающих. Но со временем начала узнавать нас по-своему. Например, меня она узнавала по очкам на голове», — рассказала бабушка Ксении в беседе с KP.RU.

Из-за тяжелой болезни у девочки нередко случались эпилептические приступы.

Что известно об участии Никитиной в конкурсе «Самая красивая девочка России»

Ксения Никитина получила титул «Самая красивая девочка России», став победительницей одноименного детского конкурса красоты. Мероприятие проходило среди маленьких модниц из разных регионов страны.

«В один день мне написала знакомая и попросила проголосовать за ее дочку. Я проголосовала и мне стало немного грустно, потому что девочка — ровесница нашей Ксюши. Совсем недавно я думала, что у нас все сложится совсем по-другому, и мы будем тоже участвовать в конкурсах, но мы узнали о синдроме Ретта, и наша жизнь изменилась. Я подумала, почему бы не принять участие, почитала условия на сайте и не увидела никаких ограничений, этот конкурс абсолютно для всех. После зарегистрировала малышку, нашла красивые фотографии и рассказал про это в соцсетях. Я верила, что нас поддержат, но не думало, что так сильно», — рассказывала мать Ксении Ольга.

Она отмечала, что не стала скрывать диагноз дочери в анкете.

На момент участия в конкурсе красоты Ксении было два года. Она соревновалась наравне с остальными. В итоге жюри оценили красоту малышки и присвоили ей титул самой красивой девочки России. По словам мамы Ксюши, многие искренне поздравляли девочку. Некоторые и вовсе писали, что плачут от радости. При этом находились и те люди, которые посчитали, что победа досталась малышке только из-за ее болезни.

