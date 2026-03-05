Путин поручил расширить доступ к паллиативной помощи

Президент России Владимир Путин распорядился проанализировать существующую систему паллиативной помощи и разработать меры по ее совершенствованию. Особое внимание будет уделено обеспечению поддержки пациентов с тяжелыми заболеваниями, но не относящимся к категории паллиативных больных. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 9 декабря 2025 года, опубликовал Кремль.

<…> Проанализировать практику оказания паллиативной медицинской помощи и по результатам анализа представить предложения по развитию и совершенствованию системы ее оказания <…>, — сказано в поручении.

До этого председатель комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что новая система оплаты труда для врачей будет зависеть от множества факторов: от места работы специалиста, выполнения им нормативов, качества оказания медпомощи. По его словам, конечная цель реформы — сделать вознаграждение для медиков более справедливым. Сейчас эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда медицинских работников происходит уже в ряде регионов РФ.