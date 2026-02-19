В Госдуме рассказали о принципах новой системы оплаты труда медиков Депутат Леонов: зарплата врача будет зависеть от места работы и вовлеченности

Новая система оплаты труда для врачей будет зависеть от множества факторов: от места работы специалиста, выполнении им нормативов, качества оказания медпомощи, сообщил NEWS.ru председатель комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, конечная цель реформы — сделать вознаграждение для медиков более справедливым.

Цель этого эксперимента - внедрение новой системы оплаты труда <…> сделать оплату труда более справедливой для разных категорий медицинских работников <…> имеется в виду где они конкретно работают: это может быть мегаполис, может быть деревня, соответственно, там должны быть разные подходы к оценке вовлеченности специалиста, его нормативах, его работы и, как следствие, уже начисление зарплаты, — сообщил Сергей Леонов.

Сейчас в ряде регионов Российской Федерации уже проходит эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда медицинских работников, напомнил представитель Госдумы. Систему оплаты труда медицинских работников на его основе разрабатывает Министерство труда Российской Федерации совместно с Министерством здравоохранения. В рамках эксперимента анализируются разные подходы к начислению оплаты труда медицинских работников, резюмировал он.

Напомним, президент Владимир Путин на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ сообщил, что в будущем зарплаты медицинских работников будут повышены. Он анонсировал реформу по повышению оплаты труда медиков.