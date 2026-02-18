Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 18:49

Путин дал обещание медикам

Путин пообещал улучшать систему оплаты труда медиков

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Власти России в будущем повысят зарплаты медицинских работников, заявил президент Владимир Путин на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции. Глава государства отметил, что руководство страны намерено усовершенствовать систему оплаты труда таких специалистов.

Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников и профессиональной подготовки, — заявил президент.

Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков выступил с инициативой законодательно уравнять статус фельдшеров скорой помощи с сотрудниками полиции. Такая мера, по его мнению, необходима для обеспечения защиты медицинских работников, которые ежедневно спасают жизни, от возможных проявлений агрессии. Парламентарий пояснил, что осознает уровень стресса у людей в ожидании врачей, особенно если приезд бригады задерживается по независящим от них причинам.

До этого сообщалось, что в России на официальном уровне были закреплены сроки ожидания медицинской помощи. Документ утвержден постановлением правительства РФ в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания врачебной помощи, рассчитанной на 2026–2028 годы. Согласно новым правилам, при обращении в поликлинику пациента должен принять участковый терапевт, педиатр или врач общей практики не позднее чем через сутки.

Владимир Путин
зарплаты
медики
власти
