10 марта 2026 в 16:55

На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Украины пожаловалась в соцсетях на диспетчера скорой помощи, которая отказалась принимать вызов на русском языке, сообщает MK.RU. По словам женщины, у ее дедушки случился инсульт, но вместо срочной помощи ей пришлось выслушивать требования говорить исключительно на украинском.

Женщина рассказала, что пожилой родственник потерял сознание во время игры с правнуком — у него перекосило лицо и пропала речь. Когда она позвонила в скорую, диспетчер начала задавать вопросы и настаивать, чтобы данные называли на украинском языке. В ответ на возмущение женщине посоветовали «выпить валерьянки».

Ранее в общественном транспорте на Украине появилось объявление с просьбой общаться только на украинском языке. Пользователи соцсетей рассказали, что новое правило действует в одной из маршруток, курсирующих между Бердичевом и Житомиром.

До этого представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала уполномоченного по защите государственного языка Украины Елену Ивановскую. По словам дипломата, она была бы «крайне востребована в Третьем рейхе». Поводом стали высказывания Ивановской, которая возмутилась тем, что украинцы переходят на русский язык в бытовом общении, если этого не требует законодательство.

Украина
украинский язык
русский язык
медики
врачи
скорая помощь
