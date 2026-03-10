На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка

Жительница Украины пожаловалась в соцсетях на диспетчера скорой помощи, которая отказалась принимать вызов на русском языке, сообщает MK.RU. По словам женщины, у ее дедушки случился инсульт, но вместо срочной помощи ей пришлось выслушивать требования говорить исключительно на украинском.

Женщина рассказала, что пожилой родственник потерял сознание во время игры с правнуком — у него перекосило лицо и пропала речь. Когда она позвонила в скорую, диспетчер начала задавать вопросы и настаивать, чтобы данные называли на украинском языке. В ответ на возмущение женщине посоветовали «выпить валерьянки».

Ранее в общественном транспорте на Украине появилось объявление с просьбой общаться только на украинском языке. Пользователи соцсетей рассказали, что новое правило действует в одной из маршруток, курсирующих между Бердичевом и Житомиром.

До этого представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала уполномоченного по защите государственного языка Украины Елену Ивановскую. По словам дипломата, она была бы «крайне востребована в Третьем рейхе». Поводом стали высказывания Ивановской, которая возмутилась тем, что украинцы переходят на русский язык в бытовом общении, если этого не требует законодательство.